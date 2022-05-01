Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.
Протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.
Російські війська активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, водночас не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій.
На Одещині росіяни продовжують відстежувати обстановку із застосуванням безпілотних розвідників. Влучанням протиповітряної оборони ворожий прилад “Орлан-10” ліквідовано.
Водночас помічено активізацію російського флоту у морі. ЗСУ завдали удар по Зміїному, після чого десантними швидкісними катерами противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові.
“Решта кораблів та підводний човен продовжують тримати загрозу ракетного удару по території України на високому рівні”, – йдеться у повідомленні.
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