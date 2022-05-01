Станом на ранок 1 квітня, у морі зафіксовано активізацію сил російського флоту. Після удару ВСУ по острову Зміїному, десантними швидкісними катерами типу "Раптор" ворог намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові.

Про це повідомляє пресслужба ОК “Південь”.

Протягом ночі підрозділи ЗСУ на Херсонщині та Миколаївщині продовжували ведення бойових дій на зайнятих рубежах.

Російські війська активних наступальних дій не вели, вочевидь, намагаючись акумулювати сили та відновити техніку, водночас не припиняючи артилерійсько-мінометні обстріли наших позицій.

На Одещині росіяни продовжують відстежувати обстановку із застосуванням безпілотних розвідників. Влучанням протиповітряної оборони ворожий прилад “Орлан-10” ліквідовано.

Водночас помічено активізацію російського флоту у морі. ЗСУ завдали удар по Зміїному, після чого десантними швидкісними катерами противник намагався здійснити евакуацію та поповнення особовим складом своїх підрозділів, що лишаються на острові.