У Москві Instagram-блогерка Катерина Діденко вирішила відсвяткувати свій день народження в одному з банних комплексів. Під час вечірки в басейн висипали сухий лід, внаслідок чого загинули кілька гостей.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Святкування дня народження Діденко відбувалося в п’ятницю ввечері, 28 лютого. Судячи з фото в її Instagram, жінці виповнилося 29 років.

На вечірці були присутні близько 18 гостей. У розпал святкування учасники заходу вирішили висипати в басейн майже 30 кг сухого льоду. Telegram-канал “112” пише, що сюрприз нібито вирішив влаштувати чоловік іменинниці.

Згідно з різними версіями, лід мав перетворитися на ефектний пар або ж охолодити воду. Але замість цього, потрапивши в басейн, він швидко перейшов у газоподібний стан (перетворився на вуглекислий газ). У високій концентрації газ здатний викликати втрату свідомості й задуху.

На відео, знятому в момент інциденту, можна помітити, що перед тим, як висипати лід у воду, гості наділи захисні костюми й маски.

Після цього кілька з них стрибнули в басейн. Двоє людей – чоловік і жінка 25 років загинули на місці (знепритомніли й потонули).

Згодом помер у реанімації чоловік блогерки 32-річний Валентин Діденко. Ще кілька людей отруїлися.

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Як повідомили російському агентству “ТАСС” в правоохоронних органах, учасники вечірки загинули, потонувши в басейні через втрату свідомості.

“Три людини, які стрибнули у воду, коли там уже був сухий лід, який створив ефект туману, знепритомніли через виділення вуглекислого газу. Фактично вони потонули”, – повідомило агентству джерело.

Зазначається, що третього загиблого (чоловіка Діденко) вдалося реанімувати, але він згодом помер у лікарні.

Співрозмовник агентства розповів, що рішення використовувати сухий лід ухвалили самі учасники вечірки, принісши його з собою. За даними “ТАСС”, вони знали про небезпеку даної речовини. Працівники банного комплексу також попереджали, що таке шоу в закритому невеликому приміщенні є небезпечним, але забороняти нічого не стали.

“Молоді люди наділи захисні окуляри, шапочки й халати. Після цього двоє з них висипали в невеликий басейн твердий діоксид вуглецю, так званий сухий лід. Після цього кілька молодих людей стрибнули в басейн”, – розповіли в правоохоронних органах.

У результаті загинули три людини й четверо постраждали.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 109 КК РФ (“Заподіяння смерті з необережності”).

Як повідомляє видання “Медуза”, Катерина Діденко – аптечний провізор і відомий Instagram-блогер (“Аптечний Ревізорро”) з більш ніж мільйоном фоловерів. У своєму акаунті вона розповідає, як заощадити на покупках в аптеках.

Варто відзначити, що після трагедії Діденко записала кілька “історій” (Stories) в Instagram. Спочатку вона коментувала те, що сталося з лікарні, повідомивши, що її чоловік в реанімації.

Згодом вона знову вийшла “на зв’язок” з фоловерами, повідомивши про загибель чоловіка і ще двох людей.

“Валі більше немає з нами. А ще Наташі і Юри. Більше ніяких коментарів не можу дати. Я написала записку про нерозголошення інформації”, – заявила вона крізь сльози й попросила знайти фахівців для надання психологічної допомоги.

Смерть смертю, а сторіз за розкладом: у російської блогерки на дні народження померли три людини, влючаючи її чоловіка, вона продовжила знімати сторіз ( з фільтрами ) 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/NpwX7KN4VS — Букви (@Bykvu) February 29, 2020

Варто відзначити, що багато користувачів в Мережі називали реакцію жінки на загибель чоловіка і друзів неправильною. Діденко, зокрема, дорікнули за використання фільтра в Stories.