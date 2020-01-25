З готелю на півночі Москви госпіталізували сімох осіб із високою температурою і з ознаками ГРВІ. Згідно з попередніми даними, всі вони є громадянами Китаю, де зараз спостерігається спалах небезпечного коронавіруса.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС” з посиланням на джерело в медичних колах.

“Сьогодні ввечері з готелю у Войковському районі госпіталізовано сімох людей, за попередньою інформацією, вони всі громадяни Китаю. У них діагностовано високу температуру”, – заявив співрозмовник агентства.

За його словами, іноземці приїхали до Москви кілька днів тому. У їхній групі більше 20 осіб. Їх наразі обстежують медики.

Російське агентство “Інтерфакс” із посиланням на свої джерела також повідомляє, що семеро членів туристичної групи з Китаю були госпіталізовані в Москві з високою температурою.

“Тургрупа зупинялася в одному зі столичних готелів. Після погіршення стану, сімох людей госпіталізовано з високою температурою”, – розповів співрозмовник агентства.

За його словами, наразі інших відвідувачів готелю оглядають медики. У всіх екстрено беруть аналізи.

На місці чергує понад 10 автомобілів “швидкої допомоги”.

Масове захворювання постояльців з Китаю. У московському готелі – масове захворювання гостей з Китаю. На місце направлено 12 бригад швидкої допомоги. П’ятьох китайців госпіталізували. За словами хворих, підвищена температура тримається у них вже кілька днів. Зараз медики оглядають інших гостей. 🎥;MASH Опубліковано Букви Субота, 25 січня 2020 р.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент стався в готелі “Арт-Москва Войковська”.

“Іноземці самі викликали “швидку” в готель” Арт-Войковська”. Приїхала одна карета, але медики побачили, що просто так не впораються. Так на місці опинилися 12 бригад. 7 людей госпіталізували – всі громадяни Китаю, деякі приїхали нещодавно, інші вже давно знаходяться в нашій країні. У госпіталізованих висока температура, зараз беруть аналізи”, – йдеться в повідомленні.

Також є інформація, що всім хворим китайцям попередньо діагностували ГРВІ, однак остаточний результат аналізів буде пізніше.

Як повідомляє Telegram-канал “112”, підвищена температура у хворих нібито тримається вже кілька днів. Зараз медики оглядають інших гостей. Всього в готелі проживає близько 270 осіб.

Офіційних коментарів російської влади щодо даної ситуації поки немає.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

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Так, початкові симптоми нового коронавірус — це, головним чином, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка.

Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що типово для вірусної пневмонії.