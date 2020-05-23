У відділенні "Альфа-банку" в місті Москва (Росія) чоловік захопив заручників, погрожуючи предметом, схожим на вибуховий пристрій. Пізніше спецназ узяв будівлю штурмом, затримавши зловмисника.

Про це повідомляє російська служба ВВС.

Чоловік захопив відділення банку по вулиці Земляний вал. Він вимагав заблокувати двері банку і погрожував вибухом.

Одна зі співробітниць банку повідомила правоохоронцям про захоплення заручників. Для перевірки інформації на місце події вирушили екстрені служби.

Пізніше з’ясувалося, що загарбником виявився 27-річний чоловік, який працював кур’єром в Delivery Club.

Як виявилося, у нього було не вибуховий пристрій, а муляж.

“Загарбник” – умовно “загарбник”, тому що мені здається, це просто хвора людина – знаходиться у правоохоронних органів “, – сказав представник банку Олексій Гіязов.

“Так, зловмисника затримано”, – повідомив начальник прес-служби московського управління МВС Володимир Васенін.

За фактом захоплення заручників відносно чоловіка порушили кримінальну справу.

Також стало відомо, що п’ятьом співробітникам банку вдалося покинути будівлю через запасний вихід.

Зловмисник стверджував, що у нього в заручниках був відвідувач банку.

У російських ЗМІ згадали кілька версій таких дій молодого людини. За однією з них – він захопив банк, бо мав борги по кредитах. Згідно з другою – вимагав побачити співачку і телеведучу Ольгу Бузову.