Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс“.
У Россільгоспнагляді уточнили, що власник кішки звернувся з проханням провести тестування тварині на коронавірусну інфекцію 18 травня. Попередньо кішку оглянув ветеринар.
У неї взяли мазки зі слизової оболонки гортані і носової порожнини. Тест на основі методу ПЛР показав позитивний результат, який пізніше був підтверджений в ході додаткового дослідження.
Також у відомстві наголосили, що коронавірус не передається від домашніх тварин до людини. Крім того, немає повних наукових даних про те, “чи може вірус резервуватися в популяції котячих”. Тому жодних заходів щодо тварин вживати не потрібно.
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