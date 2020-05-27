У п'ятирічної кішки в Москві взяли тест на COVID-19, і результат виявився позитивним. Тварину помістили на карантин вдома у господаря.

Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс“.

У Россільгоспнагляді уточнили, що власник кішки звернувся з проханням провести тестування тварині на коронавірусну інфекцію 18 травня. Попередньо кішку оглянув ветеринар.

У неї взяли мазки зі слизової оболонки гортані і носової порожнини. Тест на основі методу ПЛР показав позитивний результат, який пізніше був підтверджений в ході додаткового дослідження.

Також у відомстві наголосили, що коронавірус не передається від домашніх тварин до людини. Крім того, немає повних наукових даних про те, “чи може вірус резервуватися в популяції котячих”. Тому жодних заходів щодо тварин вживати не потрібно.

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