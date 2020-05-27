Про це повідомляє російське агентство “Интерфакс“.

У Россільгоспнагляді уточнили, що власник кішки звернувся з проханням провести тестування тварині на коронавірусну інфекцію 18 травня. Попередньо кішку оглянув ветеринар.

У неї взяли мазки зі слизової оболонки гортані і носової порожнини. Тест на основі методу ПЛР показав позитивний результат, який пізніше був підтверджений в ході додаткового дослідження.

Також у відомстві наголосили, що коронавірус не передається від домашніх тварин до людини. Крім того, немає повних наукових даних про те, “чи може вірус резервуватися в популяції котячих”. Тому жодних заходів щодо тварин вживати не потрібно.

  • В американському штаті Нью-Йорк медики виявили коронавірус COVID-19 у двох домашніх котів.
  • У зоопарку Бронкса в Нью-Йорку коронавірусну хворобу COVID-19 виявили ще у семи хижаків – чотирьох тигрів і трьох африканських левів.