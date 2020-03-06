У Москві (Російська Федерація) 5 березня було знайдено мертвим 26-річного українського шахіста Станіслава Богдановича. Поруч була його 18-річна дівчина Олександра. Можливо, причиною смерті молодих людей був "звеселяючий газ".

На сторінці гросмейстера в соцмережі продовжують обговорювати те, що трапилося, але офіційного підтвердження немає.

Молодих людей без ознак життя увечері 5 березня знайшов батько дівчини на вулиці Кастанаєвській, коли повернувся додому. Точної інформації про причини смерті Богдановича і Вернигори немає. Відомо, що поруч з тілами лежали кульки з закисом азоту.

“Точна причина загибелі молодих людей невідома, на місці події працюють правоохоронці. За попередньою версією, загиблі могли отруїтися “звеселяючим газом”. Поруч з тілами були знайдені повітряні кульки з закисом азоту, – пишуть росЗМІ.

Богданович -відомий український шахіст родом з Одеси.

Колега Богдановича Михайло Голубєв називав його “можливо, найталановитішим за всю історію Одеси”. Він висловив співчуття рідним загиблого.

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Варто нагадати про скандальну ситуацію, яка сталася кількома днями раніше.

2 березня стало відомо, що український шахіст Богданович в інтернет-матчі “Україна – Росія” зіграв на боці росіян.

Таке рішення сам шахіст пояснив кількома причинами. По-перше, йому за це заплатили. По-друге, таке рішення він назвав “найкращим для бізнесу”. По-третє, він зазначив, що таким чином намагається привнести мир між Росією і Україною.

“Пропоную кожному українцю і кожному росіянину, хто це прочитає, направити в коменти “обнімашки” в знак нашої вічної дружби і братерства”.

Після скандалу Богданович потрапив в “Чистилище” бази “Миротворця”.

У причинах такого рішення зазначено, що Богданович є учасником пропагандистських антиукраїнських акцій Росії, займається маніпулюванням суспільно значущою інформацією і заперечує факти російської агресії.