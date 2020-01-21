Галина Шумова, що була невісткою Микити Хрущова, знайдена мертвою у власній квартирі на Ломоносовському проспекті в Москві.

Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.

Про смерть 85-річної жінки в поліцію повідомив її онук Дмитро Хрущов — правнук генсека Микити Хрущова.

Шумова була знайдена мертвою у квартирі на Ломоносовському проспекті. Видимих ​​ознак насильницької смерті на тілі покійної правоохоронці не виявили.

Галина Шумова була дружиною сина Микити Хрущова Сергія. Вона довгий час проживала з ним у Сполучених Штатах Америки, проте пізніше вирішила повернутися до Росії.

Світлин Галини Шумової в мережі практично немає, проте на сайті Всеросійського генеалогічного Древа можна знайти її фото в молодості.

Микита Хрущов – радянський державний діяч, перший секретар ЦК КПРС (з 7 вересня 1953 по 14 жовтня 1964 рр.), голова Ради міністрів СРСР, голова Бюро ЦК КПРС по РРФСР.