Про це повідомляє телеканал РЕН ТВ.
Про смерть 85-річної жінки в поліцію повідомив її онук Дмитро Хрущов — правнук генсека Микити Хрущова.
Шумова була знайдена мертвою у квартирі на Ломоносовському проспекті. Видимих ознак насильницької смерті на тілі покійної правоохоронці не виявили.
Галина Шумова була дружиною сина Микити Хрущова Сергія. Вона довгий час проживала з ним у Сполучених Штатах Америки, проте пізніше вирішила повернутися до Росії.
Світлин Галини Шумової в мережі практично немає, проте на сайті Всеросійського генеалогічного Древа можна знайти її фото в молодості.
Микита Хрущов – радянський державний діяч, перший секретар ЦК КПРС (з 7 вересня 1953 по 14 жовтня 1964 рр.), голова Ради міністрів СРСР, голова Бюро ЦК КПРС по РРФСР.
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