8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин.

Про це повідомляє російське видання “Коммерсантъ”.

В результаті аварії водій Lada помер сьогодні вранці в лікарні.

Відео моменту зіткнення:



За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.

— Вы выпили?

— Да… Эксклюзивное видео RT с Михаилом Ефремовым после ДТП на Смоленской площади в Москве pic.twitter.com/3ztDwZEEvT — RT на русском (@RT_russian) June 8, 2020

В поліції Москви заявили, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.

“Слідчим прийнято рішення про перекваліфікацію на більш тяжку частину статті кримінальної справи, порушеної стосовно громадянина, який скоїв ДТП на Смоленській площі Москви”, – повідомив начальник пресслужби головного управління МВС Росії по Москві Володимир Васенін.

Як повідомляє російське агентство ТАСС, в цьому році Михайло Єфремов вже 10 разів притягувався до адмінвідповідальності за порушення правил дорожнього руху. Актора можуть заарештувати, але адвокати будуть клопотати про домашній арешт.

Пізніше агентство з посиланням на правоохоронні органи повідомило, що Єфремова відпустили під підписку про невиїзд.