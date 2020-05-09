На півночі Москви сталася пожежа в одному з корпусів лікарні імені Спасокукоцького, де лікують хворих на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє російське агентство “ТАСС” із посиланням на МНС РФ.

Повідомлення про загорання надійшло о 20:30 за місцевим часом. Як уточнило джерело агентства в екстрених службах, пожежі було присвоєно підвищений ранг складності.

Осередок загоряння міститься на першому поверсі (згідно з попередньою інформацією, там горіли особисті речі, приміщення сильно задимлені). Перевіряються верхні поверхи.

Була організована евакуація пацієнтів та персоналу з лікувального закладу.

Як повідомляє російське агентство “Інтерфакс”, займання сталося на першому поверсі урологічного корпусу, де проходять лікування хворі на COVID-19. Причиною пожежі стало займання особистих речей.

У результаті загоряння загинула одна людина.

“Загинув один із пацієнтів, поки не встановлено, лікувався він від COVID-19 чи ні. У корпусі перебувало майже 100 людей з коронавірусом, решта – з іншими захворюваннями”, – заявило “Інтерфаксу” інформоване джерело.

Зараз загоряння вже ліквідовано.

В больнице для пациентов с коронавирусом в Москве произошел пожар.https://t.co/xwOx4VL9Or pic.twitter.com/jjLz2A7SjB — Газета.Ru (@GazetaRu) May 9, 2020

Згідно з останніми даними, в Росії заразилися коронавірусом більше 198 тисяч осіб, 1827 померли.