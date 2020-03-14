У Міністерстві охорони здоров'я дали рекомендації літнім людям в зв'язку пандемією коронавірусу.

Про це повідомили в прес-центрі відомства.

“Люди в похилому віці – найбільш уразливі від інфікування коронавірусом. У період карантину подбайте про безпеку своїх літніх родичів, які найбільше цього потребують”, – сказано в повідомленні.

Напередодні у міністерстві охорони здоров’я України закликали українців обмежити пересування літніх родичів по країні через спалах коронавірусу COVID-19.