Про це повідомили в прес-центрі відомства.
“Люди в похилому віці – найбільш уразливі від інфікування коронавірусом. У період карантину подбайте про безпеку своїх літніх родичів, які найбільше цього потребують”, – сказано в повідомленні.
Напередодні у міністерстві охорони здоров’я України закликали українців обмежити пересування літніх родичів по країні через спалах коронавірусу COVID-19.
- Сьогодні в Україні зафіксована перша смерть внаслідок зараження коронавірусом COVID-19. Це пацієнтка, яку раніше госпіталізували в Житомирській області.
- Зазначалося, що пацієнтка з коронавірусом з Житомирщини, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася по допомогу лікарів і не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Зокрема, жінка приймала гостей і ходила до церкви. Сьогодні жінку підключили до апарату штучного дихання.