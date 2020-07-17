Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю “РБК-Україна”.
За словами міністра, зараз тривають дискусії з приводу того, яким буде навчання в вересні. Він лише зазначив, що цей формат буде “максимально наближений до нормального способу життя”.
“Щодо навчального року з 1 вересня – зараз ми активно працюємо з Міністерством освіти, і ми розуміємо, що ми повинні перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат.
Ми не виключаємо, що це може бути змішаний варіант – коли буде звичайне звичне навчання спільно з дистанційними формами. Природно, в умовах адаптивного карантину воно буде відрізнятися”, – заявив міністр.
Степанов сказав, що в певних школах, в залежності від регіону, буде звичайний режим навчання. Десь школи перейдуть на двозмінний порядок навчання, щоб “розвантажити” навчальні заклади від великого одночасного відвідування.
Якщо в цих же регіонах буде захворюваність вище норми, то можливе повернення до дистанційної форми навчання.
У МОЗ планують затвердити порядок роботи шкіл у вересні вже до кінця липня.
- У Міністерстві освіти і науки України не виключали, що в зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.