Навчання в школах, в умовах епідемії коронавірусу, може мати змішану форму: частково офлайн, частково дистанційно.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю “РБК-Україна”.

За словами міністра, зараз тривають дискусії з приводу того, яким буде навчання в вересні. Він лише зазначив, що цей формат буде “максимально наближений до нормального способу життя”.

“Щодо навчального року з 1 вересня – зараз ми активно працюємо з Міністерством освіти, і ми розуміємо, що ми повинні перейти на максимально наближений до нормального способу життя формат.

Ми не виключаємо, що це може бути змішаний варіант – коли буде звичайне звичне навчання спільно з дистанційними формами. Природно, в умовах адаптивного карантину воно буде відрізнятися”, – заявив міністр.

Степанов сказав, що в певних школах, в залежності від регіону, буде звичайний режим навчання. Десь школи перейдуть на двозмінний порядок навчання, щоб “розвантажити” навчальні заклади від великого одночасного відвідування.

Якщо в цих же регіонах буде захворюваність вище норми, то можливе повернення до дистанційної форми навчання.

У МОЗ планують затвердити порядок роботи шкіл у вересні вже до кінця липня.