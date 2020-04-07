Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
Він уточнив, що цей “феномен” досліджуватимуть вірусологи.
“Жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області. У нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України, ДСНС. А також окремо працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях. Тому феномен Миколаївській області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки”, – наголосив Ляшко.
Він не виключив, що в Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.
“Реальна це картина, чи, можливо, десь у нас є порушення алгоритмів. Як тільки ми отримаємо відповіді на ці запитання, ми вам розповімо”, – заявив Ляшко.
(На відео – з 4:39)
- В Україні станом на ранок 7 квітня зафіксовано 1462 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 143 нові випадки.
- В Україні за минулу добу померли 7 людей, у яких був діагностований коронавірус COVID-19.
- Раніше повідомлялося, що 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років та мали важкі супутні захворювання.