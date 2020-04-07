Випадки заражень коронавірусом COVID-19 були підтверджені в усіх регіонах України, крім Миколаївської області.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Він уточнив, що цей “феномен” досліджуватимуть вірусологи.

“Жодного випадку не зареєстровано в Миколаївській області. У нас сьогодні працюють бригади медпрацівників, до складу яких входять представники Міністерства охорони здоров’я, Національної служби здоров’я України, ДСНС. А також окремо працюють експерти-вірусологи, які їздять по всіх вірусологічних лабораторіях. Тому феномен Миколаївській області буде також детально розглянуто. Чому саме там не зареєстровані випадки”, – наголосив Ляшко.

Він не виключив, що в Миколаївській області можуть бути порушені алгоритми діагностування коронавірусу.

“Реальна це картина, чи, можливо, десь у нас є порушення алгоритмів. Як тільки ми отримаємо відповіді на ці запитання, ми вам розповімо”, – заявив Ляшко.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/TEpJ2WCL3-A?start=279" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На відео – з 4:39)