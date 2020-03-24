У МОЗ пропонують ввести надзвичайний стан, щоб обмежити права пенсіонерів на пересування і тим самим зменшити поширення COVID-19.

Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За словами заступника міністра, введення надзвичайно стану є необхідним, оскільки це допоможе обмежити мобільність людей старшого віку, і, як наслідок, зменшити кількість випадків захворювання на COVID-19.

“Тому що нам не потрібно чекати. Нам потрібно діяти на попередження. Як показує практика, країни, які діяли на попередження, вводили обмежувальні заходи, вводили обмеження мобільності людей старшого, похилого віку, значно легше входять в епідемію, легше і довше стримують пікові навантаження на систему охорони здоров’я, значно меншу кількість летальних випадків в подальшому реєструють. Це означає, що ми таким чином можемо зберегти більше життів українців у випадках, якщо у нас відбудуться масові надходження хворих коронавірусною хворобою”, — сказав він.

Також Ляшко заявив, що буде підтримувати будь-які заходи, спрямовані на обмеження пересування людей старше 60 років.

“Тому я буду як головний санітарний лікар підтримувати будь-які заходи, які будуть обмежувати права людей вільно переміщатися та залишати свої будинки. Особливо, якщо це буде стосуватися людей старшого віку, 60+”, — додав він.

При цьому заступник міністра зазначив, що обмежити певні права та свободи громадян можливо тільки в разі введення надзвичайного стану. За словами Ляшка, уряд вже зробив все необхідне для впровадження цих обмежень.

“Коли будемо вживати всіх заходів, про які говорив прем’єр-міністр, коли буде організована можливість доставки харчування, відстрочена можливість не оплачувати комунальні платежі, буде забезпечено доставку ліків. Сьогодні ці питання Кабінет Міністрів повирішував, тому, в принципі, ми повинні вводити… Обмежити їх в певних правах та свободах… А це можливо зробити лише запровадивши надзвичайний стан в нашій країні”, — підсумував Ляшко.

Віктор Ляшко запропонував ввести надзвичайний стан Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко запропонував ввести надзвичайний стан та обмежити пересування пенсіонерів через COVID-19 Gepostet von Букви am Montag, 23. März 2020