Міністр охорони здоров‘я Віктор Ляшко засвідчив, що 14 мільйонів українців перебувають у стані психологічного напруження та потребують допомоги.

Про це повідомляє Віктор Ляшко у своєму інтерв‘ю “Українському радіо“.

Міністр охорони здоров‘я наголосив, що в майбутньому більшості із цих 14 мільйонів потрібна буде професійна допомога психологів.

Першочергово, ми б хотіли вберегти людей від марних пошуків психологів, яких не завжди можна знайти в їхніх населених пунктах. Отримати психологічну підтримку можна буде завдяки команді сімейного лікаря”, – коментує Ляшко.

У МОЗ уже розпочалася програма навчання, розроблена спеціально для працівників сімейної медицини, за стандартом Всесвітньої організації охорони здоров‘я. За словами Ляшка, курс базується на розгляді саме тих проблем психологічного стану, на які необхідно та на які не в змозі звернути увагу сімейний лікар.

Міністр рекомендує не вдаватися до способів народної медицини та не займатися самолікуванням.

Кожен стан має бути уважно досліджений шляхом діагностики, яка складається з декількох етапів. Спочатку необхідно спробувати вирішити проблему без медикаментозного втручання, – говорить Ляшко.