Відповідні пояснення дала сьогодні на брифінгу заступник очільника МОЗ Світлана Шаталова.

Так, раніше повідомлялося, що міністерство закуповує захисний одяг для лікарів за набагато вищою ціною (приблизно вдвічі дорожче), ніж це вдається волонтерам і державному підприємству “Медичні закупівлі України”.

Шаталова ж стверджує, що закуплені МОЗ костюми (китайського виробництва), які як мінімум на 40 % дорожчі за українські аналоги, гарантують безпеку медиків.

“Для порівняння, щоб було зрозуміло: взяти, наприклад, Volkswagen і “Запорожець” – і те, й те машина. Але і вартість їх різна, і вміст різний, і наповнення різне… У нас є річ, яка відповідає стандартам захисту від інфекційних агентів, а з іншого боку – робочий одяг, сфера застосування якого – побут, використання в виробництвах, торгівлі. У мене виникає запитання: вони ідентичні?” – зазначила Шаталова.

За її словами, закуплені МОЗ костюми мають проклеєні шви (на відміну від альтернативних варіантів), що необхідно при роботі медиків у вогнищі спалаху.

“У них (аналогів, – ред.) навіть немає проклеєних швів, вони не мають повної ізоляції, там шви прошиті голкою. А у вогнищі повинні бути проклеєні шви, щоб забезпечувати повну ізоляцію, захист від інфекції, від проникнення вірусу”, – сказала заступник міністра.

Шаталова запевнила, що міністерство провело процедуру закупівлі захисних костюмів відповідно до чинного законодавства.

“Ми отримали комерційні пропозиції від семи учасників, трьох з яких із різних причин – податкові борги, судові справи, невідповідність стандартам – ми відхилили. Таким чином, ми отримали чотири пропозиції з підтверджуючими документами, сертифікацією. Ми подивилися на їх вартість і уклали договір з компанією, яка запропонувала найнижчу ціну з підтверджуючим сертифікатом”, – наголосила вона.

Шаталова уточнила, що були закуплені костюми біологічного захисту, які “відповідають стандартам європейських сертифікатів”.

“Ми можемо стверджувати, що сертифікація (закуплених МОЗ костюмів, – ред.) є захистом від інфекції, і ми можемо бути впевнені, що лікарі, які працюють у вогнищі, будуть здорові”, – заявила вона.

(На відео – з 20:40)