Про це на брифінгу повідомив миністр Максим Степанов.

Згідно з постановою уряду, спортивні змагання можуть проводитися серед учасників з розрахунку не більше однієї людини на 5 кв. м (якщо захід проводиться під відкритим небом).

Якщо організатори футбольного матчу прийняли рішення про проведення матчу за участю глядачів, продаж квитків організовується таким чином, щоб забезпечувалося дистанціювання в 1,5 метра між людьми на трибунах. Крім того, продаж квитків повинен забезпечувати наявність вільних місць спереду, позаду, збоку та по діагоналі. Загальна кількість глядачів на футбольному матчі не повинна перевищувати 25 відсотків усієї кількості місць на стадіоні.

Проведення марафонів дозволяється із дотриманням необхідних протиепідемічних заходів.

Максим Степанов підкреслив, що при проведенні спортивних заходів важливо використовувати засоби індивідуального захисту (маски, респіратори), крім самих учасників спортивних змагань.