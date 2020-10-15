Відповідні роз’яснення він дав в інтерв’ю виданню НВ.

“Тут кілька чинників… Перше — це власне збудник, специфіка його циркуляції, на яку ніщо не може вплинути. Друге — це сезонність. Збудник потрапляє в сезон грипоподібних захворювань, коли створюються умови для циркуляції. Третє — це наслідки першого карантину. Люди після тривалого терміну перебування на карантині перестають боятися будь-якої хвороби, ризикують і нехтують протиепідемічними правилами. І четверте — це нехтування правилами навіть суб’єктами господарювання”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що зараз чітко простежується зв’язок спалахів коронавірусу з участю в масових заходах.

“Чітко простежується тенденція участі в масових заходах, святкуваннях, концертах, весіллях. Особливо в останніх, де більш ніж 100−150−200 осіб, — якщо там був один хворий, то потім спостерігався спалах”, – наголосив головний санлікар.

Як приклад він навів Кіцманський район Чернівецької області, де після трьох весіль виник спалах і район потрапив до “червоної” зони карантину.

За словами Ляшка, після святкування Дня міста в Дніпрі добова кількість захворювань зросла приблизно втричі (якщо спочатку реєстрували 89-100 нових хворих, то через 10 днів після масового святкування – 300-350).

Ляшко також поінформував, що з початком навчального року кількість хворих дітей не змінилася і складає близько 8%.

“Ми аналізували, як змінилася динаміка хворих серед дітей віком від 0 до 19 років після місяця навчального процесу, і діти (вікової групи, – ред.) 0−19 як становили 8%, так і продовжують становити. Коли почали хворіти діти, то ми побачили, що вони частіше хворіють і приносять вірус у школу або із сім’ї, або від вчителя”, – розповів Ляшко.