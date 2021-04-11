У Міністерстві охорони здоров’я України назвали категорії українців, яких планується вакцинувати першими партіями препаратів проти коронавірусу Pfizer та CoronaVac.

Про це напередодні на зустрічі з журналістами розповів головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, якого цитують агентства “Укрінформ” та “Інтерфакс-Україна”.

Вакцина Pfizer

За словами Ляшка, перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer повинні прибути в Україну наступного тижня в рамках глобального механізму COVAX. “Наступного тижня розраховуємо на поставки”, – сказав Ляшко.

Варто зазначити, що перша поставка Pfizer від COVAX очікувалася ще в середині лютого, однак досі не надійшла.

Вакциною з цієї партії зроблять щеплення мешканцям будинків для літніх людей та співробітникам ДСНС.

“Вакцина Pfizer йде на людей, які перебувають у будинках для людей похилого віку. Це спеціалізовані інтернати, і цих людей вакцинують, і працівників цих закладів. Ця група з першого етапу (вакцинації, – ред.). Наступна група з другого етапу – Державна служба з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужба. Це ми говоримо виключно про 117 тисяч доз Pfizer”, – зазначив Ляшко, якого цитує агентство “Укрінформ”.

За його словами, під час логістики першої партії вакцини Pfizer буде випробувано рекомендацію виробника щодо розвезення її в транспортних контейнерах з сухим льодом.

“Зараз Pfizer переглянув (рекомендації зі зберігання, – ред.): вакцина виїжджає в транспортному контейнері з сухим льодом, і в ньому вона за температури +2-8 може лежати місяць. Головне – міняти сухий лід. Стандарт цієї процедури прописаний, відпрацьовано це з UNICEF, Pfizer і логістом. По прильоті вакцини Pfizer ми відпрацюємо саме цей механізм”, – розповів Ляшко.

Він також запевнив, що Україна має потужності для одномоментного зберігання до 600 тисяч доз вакцини Pfizer (яка потребує зберігання за температури нижче -70°С), інформує “Інтерфакс-Україна”. Водночас задіяні в логістиці компанії заявили про готовність збільшити складські потужності в разі необхідності.

Що стосується графіка поставок 10 млн доз законтрактованої вакцини Pfizer, то за словами Ляшка, наразі МОЗ очікує від британського закупівельного агентства Crown Agents інформацію щодо цього.

Вакцина CoronaVac

Що стосується китайської вакцини CoronaVac, то 10 квітня завершився її лабораторний контроль в Україні.

За словами Ляшка, щеплення нею розпочнеться з наступного тижня (ймовірно, у вівторок, 13 квітня).

“Найімовірніше, перша вакцинація вакциною CoronaVac відбудеться у вівторок”, – сказав він.

Першу партію вакцини (215 тисяч доз) використовуватимуть для вакцинації проти COVID-19: людей з маломобільних груп населення і тих, хто за ними доглядає; працівників освіти, задіяних у проведенні ЗНО; олімпійців і паралімпійців; працівників патрульної поліції, інформує “Інтерфакс-Україна”.

Ляшко уточнив, що перша партія розподілена серед цих категорій населення таким чином, щоб забезпечити нею дві дози вакцинації.

“Цю партію ми розділимо на дві частини, 100 тис. доз ми використаємо для першої вакцинації, 100 тис. доз – для другої”, – наголосив він.

За словами Ляшка, перевага вакцини CoronaVac, зокрема, полягає в тому, що вона надійшла в однодозовій розфасовці, тому під час її використання немає залишків.

Тим часом ДП “Медзакупівлі України” поінформувало в Facebook, що в суботу, 10 квітня, прийняло на склади 200 тисяч флаконів вакцини проти коронавірусу CoronaVac. Розвезення препарату по регіонах розпочнеться вже у понеділок.

Термін придатності вакцини CoronaVac складає 24 місяці. Перевозити та зберігати вакцину можна при температурі 2-8°C, захищаючи від попадання сонячного світла. Транспортування відбуватиметься у спеціальних контейнерах для забезпечення холодового ланцюга на кожному етапі маршруту.