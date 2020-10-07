З початку епідемії в Україні від ускладнень коронавірусу COVID-19 померли 132 медпрацівника.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Станом на сьогодні кількість померлих від COVID-19 медпрацівників становить 132 людини… Те, що стосується виплат сім’ям померлих, – цим питанням займається Фонд соціального страхування. Ми відразу передаємо відповідну інформацію туди, і далі за встановленими механізмами оформляються документи, щоб здійснювати відповідні виплати”, – зазначив Степанов.

При цьому очільник МОЗ наголосив, що з квітня захворюваність на COVID-19 серед медпрацівників істотно зменшилася.

“Ми суттєво зменшили кількість медичних працівників, які хворіють на коронавірус. Якщо на початок квітня у нас кількість хворих медпрацівників становила до 20% від загальної кількості хворих, і це був найвищий показник у Європі, то зараз це не більше 5% (4,38% – 4,5% в залежності від тижня)”, – розповів Степанов.

За даними МОЗ, з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіли 16 864 медика (з них 251 – за минулу добу).

(На відео – з 22:20)