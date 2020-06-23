Станом на 23 червня 14 областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров’я.

“Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні”, – йдеться у повідомленні .

Згідно з даними МОЗ, поки не готові до послаблення протиепідемічних заходів Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька області.