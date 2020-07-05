Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові місто Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.

  • У МОЗ занепокоєні динамікою захворювання на COVID-19 за останній місяць.
  • Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
  • Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.

 