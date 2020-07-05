Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові місто Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.
Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.
- У МОЗ занепокоєні динамікою захворювання на COVID-19 за останній місяць.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров’я готується до розгортання другої хвилі лікарень через збільшення кількості хворих на COVID-19.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.