В Україні станом на 5 липня Київ та 8 областей не відповідають критеріям, необхідних для переходу до наступного етапу послаблення карантинних заходів.

Про це йдеться в даних Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину не готові місто Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська та Чернігівська області.

Дані щодо АР Крим та Севастополя відсутні.