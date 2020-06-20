Станом на суботу, 20 червня, дев’ять областей та Київ не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантину.

Про це йдеться в даних на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними МОЗ, до послаблення карантину наразі не готові м. Київ, Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільска та Чернівецька області.

Усі регіони не відповідають показником інцидентності: Київ (13,95 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Вінницька (16,71), Волинська (37,72), Івано-Франківська (20,91), Львівська (40,66), Житомирська (16,32), Закарпатська (38,77), Рівненська (41,55), Тернопільська (23,12) і Чернівецька (44,27).

Закарпатська область також перевищує показник завантаженості лікарняних ліжок – 56,93%.