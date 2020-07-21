Станом на 21 липня сім областей України не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.

Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.

Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (72,41%).

Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (15,38).

Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (16,11%), Івано-Франківська (11,80%), Львівська (14,07%), Харківська (11,45%) області.

Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (12,51%), Івано-Франківська (43,38% ) та Львівська (68,16%) області.