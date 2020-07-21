Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я України.
Згідно з даними МОЗ, до послаблення карантину поки не готові Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Харківська, Чернігівська області.
Критерію завантаженості ліжок в лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію, (визначений як не більше 50%) не відповідає Закарпатська область (72,41%).
Показнику охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідає Чернігівська область (15,38).
Показнику частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (16,11%), Івано-Франківська (11,80%), Львівська (14,07%), Харківська (11,45%) області.
Критерію динаміки захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (12,51%), Івано-Франківська (43,38% ) та Львівська (68,16%) області.
- Міністерство охорони здоровʼя готує проєкт постанови, яким адаптивний карантин продовжать ще щонайменше на місяць.
- Раніше Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
- Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок. Для фізичних осіб розмір штрафів становитиме від 170 до 255 гривень.