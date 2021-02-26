В МОЗ не можуть нічого повідомити про отримання вакцини Pfizer від Ізраїлю

Про це #Буквам повідомили у міністерстві.
Співрозмовник видання натякнув, що народна депутатка від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк випередила події, заявивши про підготовку відправлення 10 млн доз вакцини Pfizer з Ізраїлю в Україну.
За інформацією #Букв, переговори між сторонами дійсно велися, досягнуто певних домовленостей. Однак контракт про постачання вакцини ще не підписаний.
Раніше про отримання 10 млн доз вакцини Pfizer від Ізраїлю повідомила нардеп Василевська-Смаглюк у Telegram, але потім вона видалила своє повідомлення та опублікувала уточнення.
“Мова йде про підготовку прямого контракту, а не про домовленості з державою Ізраїль. Держава Ізраїль не має стосунку до передачі вакцини”, – зазначила нардепка.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.
- У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно надала дозвіл вакцині проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.