Covid-19 Україна

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В МОЗ не можуть нічого повідомити про отримання вакцини Pfizer від Ізраїлю

В Міністерстві охорони здоров’я України наразі не можуть нічого повідомити про отримання 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer від Ізраїлю.

П’ятниця, 26 лютого 2021, 20:08

Про це #Буквам повідомили у міністерстві. 

Співрозмовник видання натякнув, що народна депутатка від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк випередила події, заявивши про підготовку відправлення 10 млн доз вакцини Pfizer з Ізраїлю в Україну.

За інформацією #Букв, переговори між сторонами дійсно велися, досягнуто певних домовленостей. Однак контракт про постачання вакцини ще не підписаний.

Раніше про отримання 10 млн доз вакцини Pfizer від Ізраїлю повідомила нардеп Василевська-Смаглюк у Telegram, але потім вона видалила своє повідомлення та опублікувала уточнення.

“Мова йде про підготовку прямого контракту, а не про домовленості з державою Ізраїль. Держава Ізраїль не має стосунку до передачі вакцини”, – зазначила нардепка.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.

Теги: Pfizer, вакцина, Ізраїль, МОЗ, Україна

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