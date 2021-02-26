В МОЗ не можуть нічого повідомити про отримання вакцини Pfizer від Ізраїлю

В Міністерстві охорони здоров’я України наразі не можуть нічого повідомити про отримання 10 млн доз COVID-вакцини Pfizer від Ізраїлю.

Про це #Буквам повідомили у міністерстві.

Співрозмовник видання натякнув, що народна депутатка від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк випередила події, заявивши про підготовку відправлення 10 млн доз вакцини Pfizer з Ізраїлю в Україну.

За інформацією #Букв, переговори між сторонами дійсно велися, досягнуто певних домовленостей. Однак контракт про постачання вакцини ще не підписаний.

Раніше про отримання 10 млн доз вакцини Pfizer від Ізраїлю повідомила нардеп Василевська-Смаглюк у Telegram, але потім вона видалила своє повідомлення та опублікувала уточнення.

“Мова йде про підготовку прямого контракту, а не про домовленості з державою Ізраїль. Держава Ізраїль не має стосунку до передачі вакцини”, – зазначила нардепка.