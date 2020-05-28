Про це повідомив сьогодні на брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, вивчається питання відновлення санепідемслужби в складі міністерства.

“Після початку епідемії, я думаю, що всім стало зрозуміло, що у нас була велика проблема з епідеміологічною службою та протиепідемічними заходами. Вона була просто ліквідована. Що стосується виділення в окремий орган центральної виконавчої влади, таке питання ми зараз не розглядаємо. Ми розглядаємо створення протиепідемічної служби саме в складі Міністерства охорони здоров’я”, – зазначив Степанов.

Він уточнив, що така служба “мала б дуже чіткий функціонал: проведення всіх заходів, встановлення інфекційного контролю, реагування на відповідні ситуації”.

(На відео – з 14:17)

Як відомо, раніше функція контролю і нагляду за епідситуацією належала Державній санітарно-епідеміологічній службі.

У незалежній Україні СЕС стала асоціюватися з корупцією, оскільки в її повноваження входили різні перевірки і видачі дозволів.

У 2014 році Кабінет Міністрів у рамках оптимізації розформував СЕС, а потім ліквідував її. Функції служби розділили між Державною екологічною інспекцією, Державною службою праці, Державною службою з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів і Міністерством охорони здоров’я, при якому згодом був створений Центр громадського здоров’я.

Питання про необхідність відновлення СЕС було піднято на тлі спалаху коронавірусу в Україні.