Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
“Щодня ми фіксуємо більш 800-900 захворювань на коронавірус. Також зростає кількість пацієнтів, яким необхідна стаціонарна медична допомога – це пацієнти з важким перебігом хвороби. І це викликає у нас велике занепокоєння”, – сказав Максим Степанов.
У МОЗ закликають дотримуватися рекомендацій щодо маскового режиму, соціальної дистанції і антисептиків – “це все зможе зберегти ваше здоров’я”.
- Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні фіксується більше 4 тисяч хворих з пневмонією в тиждень.
- Максим Степанов також заявив, що кількість госпіталізацій пацієнтів з COVID-19 за місяць зросла майже в 2 рази: з 749 випадків на тиждень до 1410 випадків.