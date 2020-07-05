У Міністерстві охорони здоров'я України занепокоєні зростанням захворювання COVID-19 за останній місяць.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Щодня ми фіксуємо більш 800-900 захворювань на коронавірус. Також зростає кількість пацієнтів, яким необхідна стаціонарна медична допомога – це пацієнти з важким перебігом хвороби. І це викликає у нас велике занепокоєння”, – сказав Максим Степанов.

У МОЗ закликають дотримуватися рекомендацій щодо маскового режиму, соціальної дистанції і антисептиків – “це все зможе зберегти ваше здоров’я”.