На час дії карантину в Україні була призупинена норма, що вимагає проходження медоглядів за професійними ознаками, а самі медогляди – заборонені.

Про це розповів очільник МОЗ Максим Степанов на брифінгу.

“На час дії карантину, крім заборони проходження медоглядів, була призупинена норма, яка вимагає проходження професійного медогляду. Для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. На сьогодні в тих обов’язкових випадках, коли необхідно проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена”, – пояснив міністр.

За його словами, це зробили для того, щоб не підвищувати ризики інфікування та передачі інфекції.