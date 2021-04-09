Про це сьогодні на брифінгу повідомила заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Так, для лікування пацієнтів із критичним перебігом коронавірусу додали синтетичний препарат “Тоцилізумаб”. Також змінено режими його дозування для пацієнтів з тяжким і критичним перебігом COVID-19.

Цей препарат застосовують для лікування автоімунних хвороб (наприклад, ревматоїдного артриту). Згідно із попередніми приписами МОЗ щодо лікування коронавірусу, “Тоцилізумаб” рекомендували призначати при пневмонії з гострою дихальною недостатністю, прогресуючій дихальній недостатності, потребі підключення до неінвазивної або інвазивної вентиляції легенів.

Зміни внесли на підставі “рекомендацій МОЗ і соціальних служб США та Національної служби здоров’я Великої Британії”.

Оновленим протоколом також передбачено, що у разі прогресування дихальної недостатності та лабораторних ознак запалення можуть бути розглянуті вищі дози системних кортикостероїдів.

Оновлено й загальні рекомендації з антибактеріальної терапії.

“Пацієнтам із підозрюваним чи підтвердженим COVID-19 з легким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати з профілактичною метою. Пацієнтам із COVID-19 з середньотяжким перебігом заборонено призначати антибактеріальні препарати без обґрунтованої клінічної підозри або підтвердження бактеріальної інфекції”, – наголосила Садов’як.

Вона уточнила, що це вже сьоме оновлення протоколу лікування COVID-19. Першу версію затвердили 2 квітня 2020 року.