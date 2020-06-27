Міністерство охорони здоров'я України спростувало інформацію про те, що тривале носіння медичної маски нібито викликає інтоксикацію вуглекислим газом і кисневу недостатність.

Про це повідомляється в Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус інфо”.

“Єдине, що вас чекає після тривалого носіння медичної маски, – це дискомфорт. Ні до інтоксикації вуглекислим газом, ні до кисневої недостатності воно не призводить. Однак захист, який забезпечує медична маска, здатний рятувати життя, і це набагато цінніше короткочасного дискомфорту”, – йдеться в повідомленні.

У МОЗ також зазначили, що необхідно стежити за тим, щоб маска підходила за розміром і досить щільно прилягала до обличчя, дозволяючи нормально дихати.

Одноразові маски також не слід використовувати повторно і необхідно міняти, як тільки стануть вологими.