Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
Так, з 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Буде дозволено в’їзд іноземних громадян.
Крім того, з 15 червня відновлять роботу всі контрольні пункти на адміністративному кордоні між Херсонською областю та незаконно анексований Кримом.
“Очікується, що з 15 червня почнуть працювати контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території. Тому нагадуємо, які правила будуть діяти для іноземців та громадян України при перетині державного кордону та лінії розмежування”, – відзначили в МОЗ.
Згідно з оприлюдненою інфографікою, обов’язковій 14-денній обсервації підлягатимуть особи, які прибули з країн із значним поширенням коронавірусу. Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 на 100 тисяч населення.
Якщо ж кількість активних випадків у країнах буде меншою за 40, обсервація не знадобиться.
Для іноземців ще однією умовою перетину українського кордону буде наявність поліса страхування витрат, пов’язаних із лікуванням коронавірусу та обсервацією.
Для в’їзду з тимчасово окупованих територій України громадяни повинні обов’язково зареєструватися в додатку “Дій вдома”, який необхідний для контролю за самоізоляцією.
Варто зазначити, що з 15 червня буде відновлено екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб.
- Раніше повідомлялося, що Україна має намір ввести зонування країн, з яких планується приліт іноземних громадян, на “червону” і “зелену” зони. З “червоної” зони (де епідемічна ситуація гірша, ніж в Україні) пасажири будуть направлятися на обсервацію/самоізоляцію на 14 днів після перетину кордону. Громадяни, які прибувають із “зеленої” зони (де епідемічна ситуація аналогічна або краща, ніж в Україні), зможуть не проходити самоізоляцію.
- Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявляв, що після відновлення міжнародного авіасполучення іноземцям для в’їзду в Україну необхідно буде мати страховий поліс.