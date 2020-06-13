Громадяни, які в'їжджатимуть до України після 15 червня, будуть зобов'язані проходити 14-денну обов'язкову обсервацію за умови, що вони прибули з країн, де кількість активних випадків захворювання на коронавірус COVID-19 становить понад 40 на 100 тис. населення.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Так, з 15 червня Україна відновлює міжнародне авіасполучення. Буде дозволено в’їзд іноземних громадян.

Крім того, з 15 червня відновлять роботу всі контрольні пункти на адміністративному кордоні між Херсонською областю та незаконно анексований Кримом.

“Очікується, що з 15 червня почнуть працювати контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території. Тому нагадуємо, які правила будуть діяти для іноземців та громадян України при перетині державного кордону та лінії розмежування”, – відзначили в МОЗ.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, обов’язковій 14-денній обсервації підлягатимуть особи, які прибули з країн із значним поширенням коронавірусу. Такими вважаються країни, в яких кількість активних випадків захворювання на COVID-19 становить понад 40 на 100 тисяч населення.

Якщо ж кількість активних випадків у країнах буде меншою за 40, обсервація не знадобиться.

Для іноземців ще однією умовою перетину українського кордону буде наявність поліса страхування витрат, пов’язаних із лікуванням коронавірусу та обсервацією.

Для в’їзду з тимчасово окупованих територій України громадяни повинні обов’язково зареєструватися в додатку “Дій вдома”, який необхідний для контролю за самоізоляцією.

Варто зазначити, що з 15 червня буде відновлено екскурсійне обслуговування груп не більше 50 осіб.