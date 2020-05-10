Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко опублікував рекомендації для бізнесу на період пом'якшення карантину, який почнеться 11 травня.

Про це він написав у Facebook.

У правилах зазначено, що пріоритет для бізнесу – здоров’я клієнтів, тому слід дбати про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм.

Перед початком робочого дня всім співробітникам будуть міряти температуру. Співробітників з температурою вище, ніж 37,2 – до роботи допускати не будуть. На вході до кожної точки торгівлі повинні бути антисептики, а масковий режим зберігається як для працівників, так і для клієнтів.

У приміщеннях, а також в чергах, слід дотримуватися дистанції 1,5 метра.

Салони краси та перукарні

Клієнти зможуть приходити в салони краси та перукарні строго по запису. Між клієнтами повинен бути часовий інтервал, а майстер повинен стежити за дотриманням соціальної дистанції. При вході повинні бути засоби для гігієни, а клієнти повинні бути в масках.

Після кожного клієнта необхідно буде проводити дезінфекцію приміщення.

Кафе, бари, ресторани

Для роботи закладів громадського харчування, їх власники повинні замінити м’які меблі на літніх терасах (робота яких дозволена) на ту, яку можна обробити дезінфікуючим засобом. Тут також повинні дотримуватися запобіжних соціального дистанціювання, маскового режиму і так далі.

Клієнтам не будуть приносити меню і замовлення. Вони повинні вибирати певні позиції з меню і робити замовлення в одному місці, а забирати їх в іншому місці, в пластиковій тарі.

Магазини та ТРЦ

При вході в магазини і ТРЦ, крім засобів індивідуального захисту і гігієни, необхідно контролювати кількість людей всередині приміщення. Одна людина має перебувати на 10 метрів квадратних. Також біля кас необхідно зробити маркування про дотримання соціальної дистанції – 1,5 метра.

Також біля входу в магазини повинні висіти інформаційні матеріали про те, як протидіяти коронавірусній хворобі.

Офіси

Дозволена робота тих офісів, де буде не більше одного співробітника на 10 квадратів. Співробітники зобов’язані кожні три години мити руки з милом, уникати контакту з людьми, у яких є ознаки застуди або захворювання.

Стоматологія

Працівники повинні забезпечити обов’язкову дезінфекцію всіх інструментів після кожного клієнта. Як мінімум за день до приходу клієнта повинні опитати про стан здоров’я, чи немає симптомів респіраторних захворювань. Після кожного прийому потрібно провітрювати приміщення протягом 15 хвилин.