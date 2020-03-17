Міністерство охорони здоров'я заперечує, що в одній з лікарень Києва зафіксований новий випадок захворювання на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 17 березня, лікар-онколог Тетяна Рослякова опублікувала в Facebook пост в якому повідомила, що зараз “київські реанімації потихеньку заповнюються пацієнтами з пневмоніями”. При цьому, за словами Рослякова, таким пацієнтам не роблять тест на наявність коронавируса COVID-19.

Як приклад Рослякова навела інформацію про пацієнтку, яка знаходиться в одній з лікарень Києва з 13 березня. За її словами, пацієнтці не робити тест на захворювання до сьогоднішнього дня. Тепер же діагноз нібито підтверджено.

“Вірусу в Україні вже достатньо, але пацієнтам, навіть знаходяться з пневмонією в реанімаціях міських київських лікарень — тест не роблять. Мовляв — немає епід.анамнезу (старенька не цілувалася мовляв з італійцем). В результаті пацієнтці, що знаходиться з п’ятниці в реанімації однієї з міських Київських лікарень з двобічною пневмонією, після довгих роздумів, напевно керівництва клініки, адже тестів отримали всього 11 — таки провели тестування у вівторок і підтвердили COVID 19 (орфографія і пунктуація автора збережені)“, — написала Рослякова.

У зв’язку з цим медик звернулася до “чиновників, які вирішують, що тест краще поки не робити”, закликавши їх не погіршувати ситуацію з поширенням COVID-19 такими рішеннями.

“Поясніть мені — який сенс в цьому? Не робити тест? Адже ми самі й доведемо ситуацію до більш глобального та швидкого поширення, якщо не будемо знати справжніх цифр тих, хто хворіють та контактують! Всім Здоров’я! (орфографія і пунктуація автора збережені)”, — додала вона.

Як відомо, 16 березня в Міністерстві охорони здоров’я в Києві повідомили про два лабораторно підтверджені випадки захворювання на коронавірус COVID-19. Йдеться про студента, який контактував з пацієнткою з Радомишля (знаходиться в одній з лікарень Києва), а також жінку, яка напередодні повернулася з-за кордону (лікується вдома під наглядом лікарів).

Про нові випадки захворювання в столиці не повідомлялося. Інформацію про новий випадок спростували на урядової гарячої лінії МОЗ.

“За офіційною інформацією поки що зареєстровано два випадки коронавірусу в місті Києві”, — повідомив оператор.