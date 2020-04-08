Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Показник летальності в Україні сьогодні становить 3,1 %. Якщо ми порівняємо з іншими країнами нашого Європейського регіону, то побачимо, що в Іспанії показник летальності становить 9,9 %, в Італії 12,6 %. При тому, що в Італії в останні дні відзначається зниження кількості випадків коронавірусної хвороби… Значно зростає кількість випадків (коронавірусу, – ред.) у Франції: за минулу добу там був приріст на 11 тисяч. При тому, що коефіцієнт летальності у них зараз складає 9,5 %”, – розповів Ляшко.
За його словами, найнижчий показник летальності фіксується в Німеччині.
“Він не досягає 2 %. А також у Південній Кореї, там на рівні 1,5 %”, – уточнив Ляшко.
Варто зазначити, що станом на 2 квітня показник летальності від коронавірусу в Україні становив 2,5 %.
Ляшко також поінформував, що приріст підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні за добу склав 14 %.
“Приріст підтверджених випадків коронавірусної хвороби в порівнянні з попередньою добою склав 14 %. У віковій структурі переважають жінки. Це – 55 % хворих”, – заявив Ляшко.
(На відео – з 3:44)
- В Україні станом на ранок 8 квітня зафіксовано 1668 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 206 нових випадків. Це найбільша кількість випадків зараження, яка була зафіксована в Україні за добу з початку спалаху вірусу.
- Летальні випадки серед пацієнтів із коронавірусом COVID-19 зафіксовані вже в 16 областях України.