Відповідні ролики опубліковані на Youtube-каналі міністерства.
В одному з підготовлених відеороликів йдеться про те, що робити в разі, якщо у вас симптоми ГРВІ — слабкість, нежить, кашель та підвищена температура.
Інший відеоролик містить інформацію про те, яких правил варто дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом від інших людей та тварин.
Зокрема, рекомендується уникати контакту з людьми, у яких температура та кашель. У лікарнях рекомендується носити медичні маски. Також медики радять мити руки з милом або дезінфікувати їх засобами на основі спирту.
Крім цього, МОЗ рекомендує уникати контакту з продуктами тваринництва та тваринами. Після контакту з тваринами рекомендується ретельно мити руки, а під час приготування їжі ретельно термічно обробляти м’ясні продукти.
- Раніше Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала технічні рекомендації для країн щодо стримування коронавірусу COVID-19.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що епідемія коронавіруса COVID-19 досягла свого піку більше двох тижнів тому та вже пішла на спад.
- На території Італії різко зросла кількість заражених коронавірусом, тоді як в світі загальна динаміка йде на спад. На сьогоднішній день успішно вилікувалися і виписані з лікарень понад 27,5 тис. осіб.