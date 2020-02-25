Міністерство охорони здоров'я підготувало мальовані відеоролики з рекомендаціями про те, як уникнути зараження коронавірусом.

Відповідні ролики опубліковані на Youtube-каналі міністерства.

В одному з підготовлених відеороликів йдеться про те, що робити в разі, якщо у вас симптоми ГРВІ — слабкість, нежить, кашель та підвищена температура.

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Інший відеоролик містить інформацію про те, яких правил варто дотримуватися, щоб не заразитися коронавірусом від інших людей та тварин.

Зокрема, рекомендується уникати контакту з людьми, у яких температура та кашель. У лікарнях рекомендується носити медичні маски. Також медики радять мити руки з милом або дезінфікувати їх засобами на основі спирту.

Крім цього, МОЗ рекомендує уникати контакту з продуктами тваринництва та тваринами. Після контакту з тваринами рекомендується ретельно мити руки, а під час приготування їжі ретельно термічно обробляти м’ясні продукти.