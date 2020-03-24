Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Так, раніше сьогодні з’явилася інформація, що в Чернівецькій області – ще 13 випадків зараження COVID-19. Тепер же в МОЗ це підтвердили.
“За минулу добу у нас було зареєстровано 11 нових випадків: з них 10 у Київській області і один у Тернопільській області. Водночас сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків у Чернівецькій області. В основному це контактні люди – які були в контакті з попередніми випадками. Тому у нас динаміка зростає”, – зазначив Ляшко.
“Ми маємо 84 випадки коронавірусної хвороби, якщо оперувати даними попередньої доби, а також плюс 13 – це вже буде 97 випадків на момент проведення брифінгу”, – додав він.
Заступник міністра уточнив, що дослідження проводяться як експрес-тестами, так і в вірусологічних лабораторіях.
“Ми передали ПЛР-системи (тести для визначення вірусу методом полімеразної ланцюгової реакції, – ред.) для проведення досліджень у вірусологічні лабораторії. Слідом за ними поїдуть сьогодні реактиви”, – розповів він.
Ляшко додав, що є низка лабораторій, які будуть залучатися до діагностування в разі ускладнення ситуації.
Він наголосив, що українські вчені також вже створили тести, і вони проходять дослідження для порівняльної діагностики.
(На відео – з 1:08)
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