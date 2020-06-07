У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що збільшення випадків зараження коронавірусом COVID-19 пов'язано з порушенням правил карантину.

Про це повідомили в прес-службі МОЗ в Telegram.

Зазначається, що це пов’язано, зокрема, з ігноруванням правил карантину при користуванні громадським транспортом.

У МОЗ звернули увагу на те, що протягом останніх п’яти днів в Україні щодня фіксують не менше 480 випадків.

“В Україні протягом кількох останніх днів фіксується збільшення кількості захворювань. Тільки за минулу добу зафіксовано 485 нових випадків захворювання коронавирусной інфекцією. Така ситуація склалася через часті випадки ігнорування громадянами рекомендацій щодо дотримання карантинних заходів, в тому числі при користуванні громадським транспортом”, – сказано в повідомленні.