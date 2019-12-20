Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню “Лівий берег”.

“Коли бачили залучення до робочих груп людей, які уособлюють стару систему, розуміли, що діалогу не вийде”, – сказала Качурець.

При цьому вона уточнила, що мова йде про Бориса Тодурова, Валерія Запорожана й багатьох інших людей, які були “основними, але не конструктивними критиками реформи”.

“Тому що їх фінансові інтереси сильно страждали від введення нових прозорих правил”, – каже Качурець.

Також вона розповіла, що формат взаємодії з міністром був “не зовсім правильний”.

“Коли між міністром і заступником немає належної комунікації та організаційної роботи. За час спільної роботи ми спілкувалися буквально в межах 10-15 разів. Часто це були дуже короткі зустрічі, якщо говорити про формат “фейс-ту-фейс”. Короткі брифи, які не торкалися предметно обговорення планів. І зовсім не було ґрунтовного діалогу з залученням інших фахівців”, – заявила Качурец