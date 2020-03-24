Про це повідомив сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Закликаю вас – всіх, хто відвідує громадські місця, місця, де можуть перебувати інші люди: в обов’язковому порядку надягайте хірургічну маску. Вони вже з’явилися в аптеках, і з кожним днем їх ставатиме там все більше і більше”, – запевнив Ляшко.
За його словами, українські виробники вже нарощують виробництво хірургічних масок.
“Я думаю, що найближчим часом дефіциту засобів індивідуального захисту на території України не буде”, – наголосив Ляшко.
Він додав, що з тими, хто намагається незаконно вивезти засоби індивідуального захисту з України, будуть працювати правоохоронці.
“Разом з тим є люди, які і сьогодні намагаються вивезти засоби індивідуального захисту за межі України. З ними жорстко працює Національна поліція, митна служба, СБУ”, – заявив Ляшко.
- Раніше Віктор Ляшко повідомив, що медичні маски повинні з’явитися в українських аптеках вже найближчими днями.
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- У ніч на 23 березня літак Збройних сил України Іл-76 доставив в аеропорт “Бориспіль” (Київ) з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.