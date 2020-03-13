У Міністерстві охорони здоров'я України закликали українців обмежити пересування літніх родичів по країні в зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я – головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Ще раз наголошую, що люди похилого віку знаходяться в групі ризику. І сьогодні ми просимо всіх вас поспілкуватися зі своїми батьками, бабусями, дідусями, по максимуму обмежити їхнє пересування. Заборонити, на сто відсотків, подорожі за межі країни і по максимуму обмежити пересування на території країни”, – зазначив Ляшко.

Він уточнив, що в умовах спалаху вірусу кращий варіант для літніх людей – перебувати вдома.

“Самоізоляція або перебування в своїх житлових будинках – це кращий засіб профілактики сьогодні для людей похилого віку. Особливо для людей, у яких є хронічні хвороби. Це велика група ризику, ми не повинні наражати їх на небезпеку. Ми не повинні заповнювати цими людьми наші відділення інтенсивної терапії”, – заявив заступник міністра.