Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, процедура поховання буде чітко прописана в постанові головного державного санітарного лікаря, але алгоритм вже затверджений розпорядженням керівника з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

“Там чітко прописано, що і хто повинен зробити для того, щоб виключити можливість інфікування людей, які супроводжують тіло померлої людини від коронавірусної хвороби”, – сказав Віктор Ляшко.

У разі виділення фізіологічних рідин з тіла померлої людини, вона повинна бути поміщена в герметичний мішок. Тільки після цього дозволяється класти тіло в труну. Всі люди, які контактують з тілом померлого, повинні бути одягнені в засоби індивідуального захисту – водонепроникні ізоляційні халати, рукавички, окуляри, респіратори з класом захисту не нижче FP-2.

6.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 5 квітня 2020 р.