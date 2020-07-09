У Міністерстві охорони здоров'я України роз'яснили алгоритм дій для дострокового завершення самоізоляції громадян, які в'їхали в нашу країну з країн "червоної зони".

Деталі озвучив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він зазначив, що для припинення самоізоляції людина повинна пройти ПЛР-тестування – в акредитованих Центром громадського здоров’я МОЗ України лабораторіях.

“Людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до “червоної” зони (з високим рівнем поширення коронавірусу, – ред.), повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток “Дій вдома”. Але, за її бажанням, вона може пройти ПЛР-тестування в будь-якій приватній лабораторії. Важливо, щоб ця лабораторія була акредитована Центром громадського здоров’я”, – наголосив Степанов.

Він уточнив, що в разі отримання негативного результату тесту лабораторія відразу повідомляє про це в Центр громадського здоров’я. Після цього людині автоматично приходить повідомлення в додатку, і вона може припинити самоізоляцію.

Міністр додав, що важливо вказувати дійсний номер телефону, щоб вся процедура пройшла правильно.

Перелік лабораторій, акредитованих Центром громадського здоров’я, опубліковано на сайті ЦГЗ.

(На відео – з 9:55)