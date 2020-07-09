Деталі озвучив сьогодні на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.
Він зазначив, що для припинення самоізоляції людина повинна пройти ПЛР-тестування – в акредитованих Центром громадського здоров’я МОЗ України лабораторіях.
“Людина, яка приїжджає з країни, віднесеної до “червоної” зони (з високим рівнем поширення коронавірусу, – ред.), повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши у себе додаток “Дій вдома”. Але, за її бажанням, вона може пройти ПЛР-тестування в будь-якій приватній лабораторії. Важливо, щоб ця лабораторія була акредитована Центром громадського здоров’я”, – наголосив Степанов.
Він уточнив, що в разі отримання негативного результату тесту лабораторія відразу повідомляє про це в Центр громадського здоров’я. Після цього людині автоматично приходить повідомлення в додатку, і вона може припинити самоізоляцію.
Міністр додав, що важливо вказувати дійсний номер телефону, щоб вся процедура пройшла правильно.
Перелік лабораторій, акредитованих Центром громадського здоров’я, опубліковано на сайті ЦГЗ.
(На відео – з 9:55)
- У червні Кабінет Міністрів України прийняв рішення, що передбачає можливість припинити режим самоізоляції чи обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон, якщо вони отримали негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.