Про це він сказав в ефірі телеканалу Zik.
Чиновник пояснив, що в залежності від того, чи буде коронавірусна інфекція сезонною прогнозувати дату нульової статистики.
У МОЗ розраховують, що не буде нових заражень в кінці червня.
“Ми говоримо про 22 червня”, – заявив Ляшко.
Він також пояснив, що говорити про такі прогнози зарано.
“Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркулювання вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання”, – сказав Ляшко.
Також він зазначив, що через ослаблення карантину в МОЗ занепокоєні щодо можливого повторного спалаху.
- Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 22 тисячі 382 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них 477 випадків захворювання – за останню добу.