Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що нульова статистика захворюваності на коронавірус COVID-19 очікується менше, ніж через місяць.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Zik.

Чиновник пояснив, що в залежності від того, чи буде коронавірусна інфекція сезонною прогнозувати дату нульової статистики.

У МОЗ розраховують, що не буде нових заражень в кінці червня.

“Ми говоримо про 22 червня”, – заявив Ляшко.

Він також пояснив, що говорити про такі прогнози зарано.

“Зараз ми могли б сказати, що є сезонність, тому що географія циркулювання вірусу повторює грип та грипоподібні захворювання”, – сказав Ляшко.

Також він зазначив, що через ослаблення карантину в МОЗ занепокоєні щодо можливого ​​повторного спалаху.