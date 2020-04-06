Про це під час брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Сьогодні у нас є близько 250 тис. ПЛР-тестів. На вихідних ми збиралися у міністра охорони здоров’я і чітко прописували алгоритм збільшення кількості тестування”, – сказав Ляшко.

За його словами, від українського виробника очікується 20 тис. Таких тест-систем, які дозволять протестувати близько 2 млн аналізів.

“Український виробник готовий випускати 1000 ПЛР-тестів на добу, що дозволить нам покривати необхідний обсяг тестування”, – підкреслив Ляшко.

2 квітня Віктор Ляшко на брифінгу заявив, що вже на цьому тижні в Україні має розпочатися серійне виробництво тестів на коронавірус COVID-19.

6.04.2020 | Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Онлайн-брифінг заступника Міністра охорони здоров’я України, Головного державного санітарного лікаря України та керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко. Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Неділя, 5 квітня 2020 р.