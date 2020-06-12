Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що українцям можна святкувати весілля, але з дотриманням обмежувальних заходів.

Про це Степанов сказав під час брифінгу.

“Святкувати можна. Якщо ви дотримуєтесь встановлених обмежувальних заходів. А саме – соціальної дистанції. По можливості, розумію, що це весілля. Це і користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово казали”, – сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи можна святкувати весілля в ресторанах у форматі до 10 людей.

Раніше МОЗ оприлюднило правила роботи кафе та ресторанів, які можуть приймати клієнтів всередині приміщенння.

У закладах громадського харчування забороняєтья:

Вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника;

Проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей;

Приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);

Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами;

Самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача;

Більше 4 людей за столиком, не враховуючи дітей віком до 14 років.