Про це Степанов сказав під час брифінгу.
“Святкувати можна. Якщо ви дотримуєтесь встановлених обмежувальних заходів. А саме – соціальної дистанції. По можливості, розумію, що це весілля. Це і користування антисептиками та інші заходи, про які ми неодноразово казали”, – сказав Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи можна святкувати весілля в ресторанах у форматі до 10 людей.
Раніше МОЗ оприлюднило правила роботи кафе та ресторанів, які можуть приймати клієнтів всередині приміщенння.
У закладах громадського харчування забороняєтья:
- Вхід відвідувачів до закладу без супроводу працівника;
- Проведення свят, бенкетів, майстер-класів, публічних подій тощо, в яких беруть участь більше 10 людей;
- Приготування їжі на відкритих кухнях (окрім тих, що відгороджені від відвідувачів перегородкою);
- Функціонування буфетів (окремих зон) самообслуговування, в тому числі для самостійного наливання напоїв клієнтами;
- Самообслуговування у закладах швидкого харчування. Таці, страви, напої та столові прибори має видавати персонал на прохання відвідувача;
- Більше 4 людей за столиком, не враховуючи дітей віком до 14 років.
- В Україні другий день поспіль фіксують рекордну добову захворюваність на COVІD-19.
- З 10 червня в Україні стартував новий етап пом’якшення карантинних обмежень, у рамках якого передбачається відкриття баз відпочинку і відновлення культурних заходів.
- У МОЗ України повідомили, Київ, а також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області не можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину через велику кількість хворих на коронавірус COVID-19.