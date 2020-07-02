Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів, на скільки планується штрафувати українців за відсутність захисних масок у громадських місцях.

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Так, очільник МОЗ нагадав, що напередодні Кабінет Міністрів схвалив введення штрафів для фізичних і юридичних осіб за перебування громадян у громадських місцях без захисних масок.

Відповідний законопроєкт, який передбачає зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення, буде внесено до Верховної Ради.

“Вчора на засіданні Уряду було схвалено законопроєкт, який буде переданий до Верховної Ради, про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Він регламентує встановлення відповідних штрафів за неносіння масок. Передбачаються штрафи як для фізичних осіб, так і для юридичних осіб”, – заявив Степанов.

Розміри штрафів запропоновано встановити на наступному рівні:

• для фізичних осіб – від 170 до 255 гривень;

• для юридичних осіб – від 3400 до 5100 гривень.

“Для фізичних осіб передбачені штрафи від 170 до 255 гривень. Для юридичних осіб, для власників закладів харчування, спортивних установ або магазинів – якщо вони не дотримуються встановлених карантинних вимог і не стежать за дотриманням маскового режиму у відповідних приміщеннях – штраф становитиме від 3400 гривень до 5100 гривень. Цей законопроєкт буде передано до Верховної Ради. Сподіваємося, що наші народні депутати його підтримають, і він буде ухвалений. І стане законом”, – зазначив Степанов.

(На відео – з 4:35)

Як уточнили в Міністерстві юстиції України, штрафи для фізичних осіб будуть істотно зменшені. Так, згідно із загальними правилами карантину, які діють сьогодні, штраф за відсутність маски для громадян становить 17 тисяч грн.

Згідно з новим законопроєктом, передбачено штраф від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: 170 – 255 гривень.