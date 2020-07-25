В Україні немає жодних заборон на відвідування близьких людей у лікарнях, окрім хворих на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“У нас на сьогодні не існує будь-яких заборон щодо відвідування – це по-перше. По-друге, у нас не існує обов’язкової умови при відвідуванні мати довідку щодо негативного результату ПЛР-тестування. Єдина заборона стосується хворих на COVID-19, які перебувають у лікарнях з цим діагнозом. Їх відвідувати не можна”.

При цьому Степанов наголосив, що при відвідуванні близької людини у лікарні відвідувач повинен бути впевненим, що почувається нормально і не хворий на коронавірус.

“Тому що якщо до основного захворювання вашої близької людини ще додасться COVID-19, це може досить ускладнити перебіг хвороби та вплинути серйозно на здоров’я і поставити під загрозу життя близької людини”, – заявив Степанов.