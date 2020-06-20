У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чи потрібно носити захисні маски на пляжі під час карантину.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Якщо ми кажемо про пляжі, то відповідно шезлонги, місця між громадянами повинні бути не менше ніж 1,5 метри один від одного. В тому випадку носіння масок, так як ми говоримо про те, що це знаходиться на повітрі, не є обов’язковим. Але з обов’язковим дотриманням соціальної дистанції не менше, ніж півтора метра”, – наголосив Степанов.

Він також додав, що слідкувати за дотриманням карантинних правил, обмежувальних заходів повинні органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою.