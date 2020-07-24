Для перельотів всередині країни не потрібно проходити ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“Перельоти всередині країни не потребують проведення ПЦР-тестування. Є чітко визначений механізм, кому проводиться ПЛР-тестування: це всі люди з ознаками коронавірусної хвороби, контактні особи, медпрацівники раз на 14 днів, працівники Нацполіції та Нацгвардії”, – сказав він.

За словами Степанова, такої опції, як проходження тесту в аеропортах людьми, які здійснюють внутрішні перельоти, немає і немає жодної причини її встановлювати.