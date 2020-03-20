Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.

“Ми готуємося та розглядаємо можливі варіанти продовження карантину. Це не буде секретом. Але все це буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні та країнах Європейського Союзу”, — сказав він.

За словами заступника міністра, якщо темпи поширення COVID-19 в регіоні залишаться на тому ж рівні, “карантин буде стовідсотково продовжений”. Також Ляшко повідомив, що карантин буде посилений.