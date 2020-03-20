Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1”.
“Ми готуємося та розглядаємо можливі варіанти продовження карантину. Це не буде секретом. Але все це буде залежати від епідеміологічної ситуації в країні та країнах Європейського Союзу”, — сказав він.
За словами заступника міністра, якщо темпи поширення COVID-19 в регіоні залишаться на тому ж рівні, “карантин буде стовідсотково продовжений”. Також Ляшко повідомив, що карантин буде посилений.
Раніше повідомлялося, що радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко пропонує по всій території України вжити заходів надзвичайного стану. Йдеться, зокрема, про встановлення комендантської години, особливого порядок розподілу продуктів харчування та інших крайні заходи.
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