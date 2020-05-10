Про це розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю РБК-Україна.
Ляшко пояснив, що для скасування маскового режиму в країні необхідно істотне зниження випадків зараження.
“Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадків і маска стане з нами невід’ємною до кінця цього року”, – сказав він.
Він пояснив, що заходи щодо обмеження або пом’якшення карантину будуть переглядати після 22 травня.
“Поки буде карантин, доти ми будемо в масках, з антисептиками і соціальною дистанцією. Іншого виходу немає. Ми говоримо про те, що у нас розробляється поетапний план виходу з карантину. Ми вже зараз зм’якшуємо обмеження з 11 травня. Наступний етап перегляду карантину – 22 травня. Будемо дивитися на розвиток епідситуації”, – додав він.
- Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що план виходу з карантину в країні буде переглянуто.
- Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.